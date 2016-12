Si me connaissez personnellement ou si vous suivez ce blog depuis suffisamment longtemps, vous savez que je me passionne depuis toujours pour la gastronomie et depuis quelques années pour la nutrition. J’ai commencé à écrire un bouquin à ce propos il y a plusieurs mois et il est désormais disponible à la lecture sur Leanpub. Il est encore loin d’être terminé mais vous pouvez déjà lire la première partie qui dresse un historique de nos habitudes alimentaires à travers les âges.

Après de longues réflexions, j’ai décidé de nommer le livre “Petit guide du Bon Mangeur“. “Bon mangeur” et par extension “bien manger” sont des expressions plutôt ambiguës. Cela peut vouloir dire qu’on mange de façon satisfaisante ou qu’on mange de façon saine. Nous avons aujourd’hui une conception de la nourriture qui est de se dire que si c’est savoureux, c’est probablement mauvais pour la santé, et inversement. On nous dit qu’on doit manger moins gras, moins sucré, moins salé, mais si on enlève toutes ces choses de notre nourriture, où est le plaisir ?

Ce livre n’est pas une bible dans laquelle sont avancées des croyances un peu vagues et il ne promeut en aucun cas un nouveau type de régime. L’ambition de cet ouvrage est de ne présenter que des faits avérés. Certaines choses que nous bannissons à tort depuis des décennies sont parfaitement saines et doivent à nouveau être consommées en lieu et place des substituts artificiels que nous leur avons préférés pendant si longtemps. Les vrais ennemis ne sont pas ce que nous croyons et il est tout à fait possible de manger sainement et de façon satisfaisante en même temps. Nous méritons tous d’enfin pouvoir vivre une vie heureuse dans laquelle nous n’avons plus peur de la nourriture et dans laquelle nous ne sommes plus sans cesse au régime !

J’espère que vous lirez ce livre avec intérêt et que cela pourra vous aider si vous êtes en constant conflit avec le contenu de votre assiette, comme je l’étais encore il y a quelques années. Le livre est encore très imparfait et tout feedback est extrêmement précieux pour moi donc n’hésitez surtout pas si vous remarquez quelque chose de louche. Merci d’avance et bonne lecture !