Une vraie alternative à Keynote ?

Cela fait maintenant environ cinq ans que Keynote d’Apple n’a pas évolué ou très peu. Il s’agissait franchement d’un excellent logiciel pour l’époque mais cela reste étonnamment ce qui se fait de mieux en 2016, faute de réelle concurrence.

Keynote est plutôt bon pour l’aspect présentation en lui-même mais est pour moi très mauvais pour tout ce qui concerne le partage et la collaboration. Je trouve qu’il est grand temps qu’il existe une vraie alternative, surtout qu’il n’est pas dit que Keynote existera encore dans un an, vu qu’Apple a une fâcheuse tendance à abandonner les projets qui ne rapportent pas assez (comme Aperture, iLife, Shake, Logic Studio, FCP, OS X Server, et j’en oublie sans doute).

J’ai eu l’occasion de tester plusieurs alternatives comme Slides, Canva ou encore Prezi, mais aucune n’a réussi à me convaincre. Toutes ces applications ont l’air d’être orientées vers le grand public, ce qui les rend assez simples à prendre en main, mais elles manquent cruellement de fonctionnalités plus avancées (par exemple les raccourcis clavier ou la gestion des polices). Elles sont globalement lourdes et il est difficile de prendre plaisir à les utiliser.

Comme je l’ai dit plus haut, j’estime que les problèmes principaux des outils actuels sont les manquements au niveau des fonctionnalités de partage et de collaboration. Si vous faites une superbe présentation dans Keynote mais que la personne à qui vous devez l’envoyer n’a pas Keynote ou n’est pas sur Mac, vous devez vous résoudre à l’envoyer en PDF, réduisant à néant vos efforts pour rendre votre présentation un peu sexy. Si vous voulez travailler à plusieurs en même temps sur une présentation, c’est encore plus difficile. Vous pouvez utiliser Dropbox pour synchroniser vos efforts mais j’ai personnellement laissé tomber cette option après avoir eu des problèmes de corruption de fichiers, ce qui m’a parfois mené à tout devoir recommencer depuis le début. Dans un cas bien précis, la meilleure solution fut de basculer vers Google Slides. La collaboration fut possible mais la présentation était malheureusement beaucoup moins séduisante.

Nous sommes en 2016, nous sommes capables de construire des robots qui gardent leur équilibre quand on leur donne un gros coup de pied, des drones qui livrent des pizzas et des voitures qui se conduisent toutes seules mais nous sommes encore très mauvais pour créer une application un peu correcte pour faire des présentations. Ressentez-vous également les mêmes frustrations ou suis-je vraiment trop difficile à satisfaire ?

Vous l’aurez compris, je suis cruellement à la recherche d’une alternative satisfaisante à Keynote, qui serait moderne, légère, simple d’utilisation, efficace et permettrait facilement le partage et la collaboration. Si vous avez ça sous la main, je suis preneur même si je dois bien avouer que j’ai un peu perdu espoir.