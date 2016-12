Pourquoi j’aime le foot

On s’étonne souvent de mon intérêt prononcé pour le football.

Certains associent ce sport à des hordes de beaufs qui crient comme des putois, font exploser des pétards, veulent se battre avec tout ce qui bouge, boivent de la bière bon marché et nous empêchent de dormir en venant klaxonner dans nos rues. D’autres aiment se moquer de la relative chétivité des joueurs qu’ils comparent à des comédiens et préfèrent de vrais sports d’hommes comme la boxe ou le rugby. Néanmoins, l’argument anti-foot qui revient le plus souvent est que le sport est prétendument devenu pourri à cause du pognon. Quelques équipes en ont énormément (car elles sont aux mains de milliardaires russes ou saoudiens) et ont des moyens illimités pour acheter les meilleurs joueurs et rafler tous les titres possibles et imaginables, au détriment des petites équipes qui ne peuvent pas lutter à armes égales.

Pourtant, plus tôt cette semaine, Leicester City a remporté la Premier League, probablement le championnat de football le plus relevé au monde, avec chaque année au moins 5 prétendants possibles au titre. Leicester City ne faisait pas partie de ces prétendants. À vrai dire, leur objectif de la saison était de se maintenir en première division, chose qu’ils n’avaient réussi à faire que lors de la toute dernière journée la saison précédente. Les bookmakers avaient estimé les chances de titre pour Leicester à du 5000 contre 1, c’est-à-dire quelque chose jugé moins probable que l’élection de Kim Kardashian au poste de présidente des États-Unis (2000 contre 1).

Championne l’an dernier, l’équipe de Chelsea n’a fait que pâle figure cette saison, pointant à une peu glorieuse neuvième place à deux journées de la fin. Eden Hazard, le meilleur joueur du championnat l’an dernier, n’a été que l’ombre de lui-même cette année. Il s’est toutefois récemment réveillé et a de façon ironique offert le titre à Leicester en marquant le but de l’égalisation contre Tottenham ce lundi, tout comme il avait offert le but du titre à Chelsea il y a environ un an. Les meilleurs joueurs de Leicester City étaient encore de parfaits inconnus il y a quelques saisons. Jamie Vardy, le meilleur buteur du championnat, jouait encore en cinquième division anglaise il y a quatre ans. Riyad Mahrez, successeur d’Eden Hazard comme meilleur joueur du championnat, évoluait quant à lui en deuxième division française il y a à peine deux ans. Tous ces joueurs ont couté relativement peu d’argent quand on les compare aux autres grands clubs anglais. Le coût de l’équipe de Leicester City a été estimé à un peu moins de 60 millions d’euros, contre 530 millions d’euros pour une équipe comme Manchester City. Sur les deux dernières saisons, Manchester United a dépensé plus que Leicester City durant toute son histoire, pour des résultats plus que décevants…

J’ai commencé à apprécier le football au début des années 90, avec la Coupe du Monde en Italie et l’Euro en Suède. Lors de ce dernier, l’équipe du Danemark l’a emporté alors qu’elle n’était même pas censée y être. La Yougoslavie, alors en guerre civile, avait été exclue de la compétition et le Danemark avait eu un tout petit peu plus d’une semaine pour monter une équipe afin de participer à la compétition. En 1994, lors de la Coupe du Monde aux USA, j’ai eu mes premières émotions footballistiques. La Belgique y a plutôt fait bonne impression mais c’est surtout mon autre équipe, l’Italie, qui m’a donné des frissons. Malheureusement, en finale, un pénalty raté de Roberto Baggio les a empêché de décrocher une quatrième Coupe du Monde qu’ils auraient pourtant méritée. Cela arrivera finalement 12 ans plus tard et cela reste de loin mon meilleur souvenir foot à ce jour. Personne ne s’attendait à ce que l’Italie remporte cette Coupe du Monde 2006, au même titre que personne n’imaginait que le Danemark allait remporter l’Euro 1992, que la Grèce allait remporter l’Euro 2004 et que Leicester City allait remporter la Premier League cette année.

C’est la magie du football et c’est pour ça que j’aime tant ce sport. Rien n’est certain et tout peut changer très vite. Parmi tous les sports qu’il m’ait été donné de voir, seul le foot réussit autant à me faire vibrer et à me faire rêver.